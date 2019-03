Stefano Garassino risponde al consigliere della Lega Nord Davide Rossi

Genova - I residenti in via Celesia lamentano problemi di sicurezza e degrado tali da aver prodotto una progressiva perdita dell’identità della zona. Davide Rossi (Lega Nord) chiede se sono allo studio delle soluzioni per ripristinare la vivibilità della zona.



Commercio - Risponde l’assessore Stefano Garassino: «La sicurezza urbana si fa anche non desertificando il tessuto commerciale. Dopo il crollo del ponte Morandi tutta la zona è entrata in sofferenza, ma proprio in quella zona ci saranno importanti lavori di riqualificazione seguenti alla costruzione del nuovo ponte»