Viabilità di Genova, Fratelli d´Italia presenta due interpellanze

Genova - «La situazione degli abitanti di Marassi, per quanto riguarda il traffico e la sosta, è preoccupante e non parlo solo dei fastidi della domenica di campionato, ma anche delle giornate di mercato, alla fine per giorni su sette la sosta nel quartiere è un'impresa titanica. Ho avuto molte segnalazioni in questo senso e credo che un'amministrazione come questa che ha fatto dell'ascolto dei cittadini una cifra stilistica possa prestare ascolto e cercare una soluzione»: lo ha dichiarato Valeriano Vacalebre, consigliere Comunale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura.



«L'altra questione che sottopongo alla Giunta è l'asfaltatura di via dei Sessanta, via Malaspina e via Elsa a Cornigliano. Sappiamo benissimo che una strada asfaltata, senza buche, non è solo una questione estetica, ma ancora di più una questione di sicurezza soprattutto se parliamo di veicoli a due ruote. E' da vedersi in questo senso è la mia interpellanza all'assessore Fanghella, porre rimedio ad una situazione di insicurezza per i genovesi», ha concluso