Il sindaco lo ha annunciato ai manifestanti della Valpolcevera

Genova - «Il nostro obiettivo è a far sì che gli sfollati possano rientrare nei loro appartamenti per prendere i loro oggetti personali»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci al termine dell’incontro con i manifestanti della Valpolcevera.



Viabilità Il primo cittadino ha poi parlato della circolazione nella zona: «Novità sono attese entro la fine della settimana soprattutto per quanto riguarda via 30 giugno quando verrà messa una barriera protettiva. Però affinchè questo avvenga è necessario l’abbattimento di un capannone. Infine su via Fillak c’è allo studio l’idea di un by pass per unire la via che risulta divisa in due. I tempi? Penso circa un mese».

Più difficile la riapertura a breve di via Perrone: «Aspettiamo che venga tolta la parte di ponte rimasta in piedi, poi ci sarà l’ok».



Non resta che aspettare.