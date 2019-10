Villa Banfi, Ariotti: «Entro un mese verranno completati alcuni lavori di riqualificazione»

Genova - «Villa Banfi, una delle quattro ville dei Lomellini a Pegli, dagli anni sessanta è diventata proprietà del Comune, oggi è un parco pubblico dove all'interno si trovano una scuola dell'infanzia e una scuola elementare, che da diversi anni si trovano in una situazione di degrado e abbandono, con una parte dell'edificio della scuola elementare inagibile, alcune zone completamente chiuse, vegetazione incolta, deiezioni canine e giochi per bambini obsoleti che avrebbero bisogno di una messa in sicurezza. Quindi, ho presentato un'interrogazione per chiedere se sia intenzione dell'amministrazione riqualificare una delle più belle ville del ponente»: così Fabio Ariotti - consigliere comunale della Lega.



«L'assessore competente mi ha riferito che entro un mese verranno completati alcuni lavori di riqualificazione. In particolare, verranno sostituite le panchine, regolate le siepi, regimate le acque e messi in sicurezza i vialetti - conclude - Oltre a questo, ho proposto di aprire un circolo e darlo in concessione in modo che possa fare da presidio al parco come già avviene per Villa Pallavicini».