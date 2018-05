Violenza in carcere, «Basta simili episodi, serve riformare il sistema giudiziario»

Così Francesca Corso, Consigliere Lega del Comune di Genova

Genova - «L'ultimo atto di violenza, avvenuto ieri sera, all'interno del carcere di Marassi, dimostra ancora una volta la situazione in cui sono costrette a lavorare le forze dell'ordine. Ritengo inammissibile che i detenuti possano, come nel caso in questione e con tutta questa facilità, barricarsi dentro una cella e appiccare un incendio all'interno della struttura, con conseguente invasione di fumo in tutto il settore. Questi episodi continui, minano la sicurezza della polizia penitenziaria, costretta a lavorare sotto organico e con insufficienti presidi di autoprotezione»: lo ha dichiarato Francesca Corso - Consigliere Lega e presidente della Commissione "Pari Opportunità" del Comune.



«Il Dipartimento amministrativo del carcere deve prendere dei provvedimenti per evitare e arginare simili episodi di aggressione - ha aggiunto - Come Lega da sempre ci battiamo affinché le nostre forze dell'ordine possano lavorare in situazioni di tranquillità, per questo una volta al governo del paese avremo come obiettivo quello di riformare il sistema giudiziario italiano, potenziando gli organici della penitenziaria, e garantendo una maggiore sicurezza a chi lavora nelle case circondariali», ha concluso.