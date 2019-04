Zona Arancione, Bucci sugli indennizzi: «Pronte tre fasce distinte»

Il sindaco e commissario alla Ricostruzione ha poi aggiunto: «Ho ringraziato Conte e Toninelli»

Genova - «Spero di procedere con i primi versamenti per gli abitanti ai confini della zona Rossa di ponte Morandi dal 2 maggio in poi»: lo ha dichiarato il sindaco e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci.



Somme - «Il 24 aprile abbiamo un incontro in Regione, useremo le normative contenute nel Pris per quantificare le somme – ha aggiunto Bucci - ma abbiamo già una proposta operativa di perimetrazione dell'area, in tre fasce distinte, per definire chi ha diritto agli indennizzi. Si tratta di una proposta che è stata condivisa con la maggior parte dei comitati».



Governo - In merito alla cifra a disposizione, 7 milioni di Euro Bucci ha concluso: «Ho inviato un messaggio a Toninelli e uno a Conte per dire grazie».