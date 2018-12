Zona Franca, Pd: «Se Bucci non definisce il perimetro, le aziende colpite pagano le imposte»

Genova - «Se il Commissario Bucci non indica il perimetro della Zona franca urbana – è da oltre un mese che deve farlo - le imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi dovranno pagare l’Irpef, l’Irap e un’altra serie di imposte che in realtà il Decreto Genova sospende. Hanno già dovuto versare i contributi ai dipendenti e ai datori di lavoro (anche questi, in teoria, sospesi dal Decreto) perché Bucci non ha ancora definito quest’area. E finché non lo farà non si possono applicare tali esenzioni. Quindi si paga anche se non si dovrebbe»: lo ha dichiarato il Gruppo Pd in Regione Liguria.



«I tempi per versare le imposte, poi, sono strettissimi: entro il 27 dicembre, cioè fra una settimana, le aziende devono provvedere, pena forti sanzioni. Pertanto: o pagano qualcosa che non dovrebbero pagare col rischio poi di dover chiudere (una vera ingiustizia per chi è in grossa difficoltà e ha ricevuto precise rassicurazioni da Governo e sindaco) o non pagano e si espongono a una multa - aggiunge - Tutto perché Bucci non ha ancora fatto il suo dovere. Restano ancora 7 giorni per rimediare, anche se in mezzo ci sono le feste di Natale e quindi il tempo si riduce sensibilmente. La Regione però tace e pensa a convocare riunioni e conferenze stampa. Chi però dovrà capire, nei prossimi sette giorni, se potrà tenere aperta la propria attività l’anno prossimo ha bisogno di certezze, non si passerelle. Intanto i contributi sono già stati versati. Accadrà lo stesso con Irpef e Irap?», conclude il Gruppo Pd.