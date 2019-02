Zona franca urbana, Lodi: «Il governo si è dimenticato di Genova»

Genova - «A tre mesi dalla pubblicazione del Decreto Genova, le aziende e i lavoratori autonomi della Zona franca urbana, che avrebbero diritto a una serie di agevolazioni fiscali dopo il crollo del Morandi, sono costretti a pagare tutte le imposte, perché il Governo non ha ancora varato il provvedimento per attivare queste misure (contenute nell'articolo 8 del già citato Decreto Genova): esenzione dall'imposta sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte municipali per gli immobili, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per farlo serve un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia»: così Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



«Ma dopo 90 giorni nessuno dei due dicasteri si è ancora mosso. E intanto aziende e lavoratori si ritrovano costretti a pagare ciò che non dovrebbero. È incredibile che aziende già duramente colpite dal crollo del Morandi non possano accedere alle agevolazioni di cui hanno diritto, perché il Governo si è dimenticato di loro - aggiunge - Da tre mesi il Partito Democratico sollecita l'Esecutivo su questo fronte, non si può dire altrettanto del presidente Toti e del sindaco Bucci. Una situazione paradossale e gravissima», conclude.