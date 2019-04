Zona Rossa, Salvatore: «Toti ha gli strumenti per indennizzare i residenti al confine»

Genova - «Finalmente le istanze dei cittadini vengono accolte: ora Toti convochi subito il tavolo del PRIS, per un equilibrato confronto con i cittadini per stabilire indennizzi e modalità risarcitorie»: così la capogruppo regionale Alice Salvatore che vede pubblicato sulla Gazzetta ufficiale una battaglia dei 5 Stelle in Regione Liguria.



«Abbiamo impegnato Toti con un ordine del giorno votato all'unanimità una decina di giorni fa, dove diamo corso agli emendamenti che abbiamo ottenuto a dicembre in Regione e che fanno rientrare nel PRIS anche gli abitanti ai confini della zona rossa, i lavoratori della zona rossa e gli esercizi commerciali - aggiunge - Toti può e deve convocare al più presto il Comitato del PRIS, dove Regione, commissario Bucci (in qualità di soggetto attuatore) e i portatori di interesse (i cittadini e i comitati) si incontreranno per discutere insieme e redigere questo nuovo Piano Regionale di Intervento Straordinario (PRIS), con le risorse messe a disposizione dal nostro Governo».