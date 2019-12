Genova - Il post derby ha lasciato strascichi in casa Genoa: al campo Signorini è stata trovata una scritta “Attenti vi spacchiamo i denti” con un chiaro riferimento ai giocatori dopo l’ennesima partita persa contro la Sampdoria.



Sono scattate le indagini da parte della Polizia per cercare di capire chi possa aver agito così. Per il Genoa un 2019 che rischia di concludersi al penultimo posto e con Thiago Motta che potrebbe fare le valigie in caso di esito negativo contro l’Inter. Contro i nerazzurri che non avranno Martinez e Brozovic per squalifica, è previsto il rientro di Agudelo mentre restano da valutare Sturaro e Favilli.