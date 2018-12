Genova - Silenzio e niente sventolio di bandiere: la Curva Sud della Roma in occasione della sfida contro il Genoa esprime il proprio dissenso nei confronti di squadra e società.



"Non chiediamoci vittorie ma chiarezza e rispetto - scrive in una nota il tifo giallorosso della Sud - Siamo stanchi, non riusciamo più a tollerare questa situazione dopo anni di menzogne, proclami e promesse mai mantenute. Visto il perdurare di tutto ciò abbiano preso la decisione di non tifare nei primi dieci minuti".