`David, cosa ti succede?` La Samp aspetta il suo attaccante

I blucerchiati cercano di ritrovare una pedina importante del loro attacco

Genova - Che fine ha fatto David Kownacki? La domanda se la stanno ponendo in molti, tra tifosi e addetti ai lavori dopo l'inizio di campionato sottotono dell'attaccante polacco. Non si tratta solo dell'errore di Cagliari - il rigore sbagliato nel recupero - che è costato due punti ai blucerchiati, ma di una serie di prestazioni con poca intensità e qualità. Anche in nazionale l'attaccante ha perso il posto, dopo che in estate aveva preso parte ai Mondiali di Russia.



Per la Sampdoria è necessario che il giocatore si ritrovi immediatamente, in un ruolo dove gli uomini sono contati. Quattro giocatori tra cui Caprari che Giampaolo considera meglio come trequartista, Quagliarella che per questioni anagrafiche non può giocare novanta minuti tutte le domeniche e Defrel che nella sua carriera ha sempre avuto una certa familiarità con gli infortuni. Proprio il francese potrebbe saltare la prossima partita per un problema muscolare. La speranza dei tifosi e della squadra è che l'attaccante si ritrovi al più presto e continui il percorso di crescita iniziato lo scorso anno.