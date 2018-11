`Doppietta` rossoblu a San Siro, Juric: «Voglio una grande partita contro l´Inter»

Il Genoa scende in campo a distanza di pochi giorni dal recupero della prima giornata

Genova - «Con il Milan abbiamo fatto una prestazione importante. Ora cercheremo di fare una grande partita contro l’Inter»: questi i propositi dell'allenatore del Genoa prima del match contro i nerazzurri.



Il mister rossoblu ha poi aggiunto: «Sapevamo di avere un calendario tosto e giocare ogni tre giorni non aiuta. L’Inter è una grande squadra, che ha fatto il salto di qualità rispetto al passato».



Sui possibili undici in campo: «Sandro aveva bisogno di rifiatare, ha lavorato per migliorare la condizione. Deciderò oggi chi giocherà, mancherà Criscito perchè squalificato e valuteremo come sostituirlo. Gunter sulla sinistra è una possibilità, mentre Pandev domani potrebbe scendere in campo».



Sul rendimento dei più giovani della rosa: «Piatek e Kouamè sono molto giovani e sono già grandi attaccanti, cresceranno molto. Radu ha qualità, maturerà con il tempo».