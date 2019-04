`Facciamo squadra per Genova`, Genoa e Samp insieme per una storica partita benefica

unedì 27 maggio, allo stadio Ferraris, sotto un’unica bandiera per aiutare le attività commerciali danneggiate dal crollo di ponte Morandi

Genova - “Facciamo squadra per Genova”, è una partita benefica che vede due società e due squadre genovesi unire le forze per raccogliere fondi da destinare alle aziende che hanno subito danni dal crollo di ponte Morandi. L’appuntamento è il 27 maggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle 21. I prezzi sono 5 Euro per le gradinate e 10 per i distinti



Squadre - Il Team “Genova” sarà composto da una selezione degli attuali giocatori di Genoa e Sampdoria scelti dai club, mentre la formazione “La Superba”, vedrà all’opera una selezione di ex giocatori e campioni ancora in attività che hanno indossato le maglie delle due squadre genovesi.



Vicinanza - «Ancora una volta lo sport si stringe intorno a Genova colpita dal crollo di ponte Morandi – ha dichiarato il presidente della Regione – Questa bella immagine del logo con due tifosi abbracciati che ricostruiscono il ponte, rende bene il cuore dei genovesi. Ringrazio Genoa e Sampdoria per questa bella iniziativa e sono sicuro che i liguri risponderanno riempiendo lo stadio». «Si tratta di un altro grande momento di vicinanza alla città – ha aggiunto il sindaco di Genova – grazie a chi ha realizzato questo evento sportivo. Ora l’appello ai genovesi perché il prossimo 27 maggio possano riempire gli spalti del Ferraris».