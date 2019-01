«Genoa - Milan torni alle 21, i tifosi meritano rispetto»

Così in una nota la Fondazione Genoa 1893

Genova - «Il gioco del calcio è passione, è spettacolo, è fede, è aggregazione, perché voler soffocare tutto ciò?. Esprimiamo sconcerto e rabbia per la decisione di far giocare Genoa – Milan alle ore 15 di un lunedì, senza alcuna considerazione per tutti coloro che riteniamo essere gli attori principali di questo bellissimo sport e cioè i tifosi. Checché se ne dica la parte più vera e pura del calcio, che da troppo tempo viene invece umiliata con scelte davvero cervellotiche facendola ostaggio di disposizioni legate esclusivamente a interessi economici, che chiaramente hanno allontanato e continuano a farlo sempre più persone dagli stadi»: così in una nota la Fondazione Genoa 1893 in merito allo spostamento di orario della sfida del Ferraris.



«I tifosi genoani, così profondamente attaccati alla propria squadra oltre che alla propria città, non possono subire questo ennesimo affronto, e questo lo diciamo a voce ancor più forte essendo Zena segnata da recenti ferite che, oltre alle fortissime motivazioni umane e sentimentali, rappresentano anche criticità logistiche che renderebbero certamente difficile raggiungere lo Stadio Ferraris a maggior ragione in considerazione dell’orario pomeridiano di un giorno feriale - aggiunge - Chiediamo di cancellare questo scempio e riesaminare la situazione ripristinando quindi l’iniziale orario serale per consentire ad abbonati e possessori di biglietto ma anche spettatori televisivi, di poter assistere alla partita: il calcio non è un duello da disputarsi all’alba in un luogo isolato bensì è tripudio, emozioni, identità, gioia, emozioni, da vivere insieme agli altri, allo stadio».