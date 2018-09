GenovanelCuore: ultime ore per le maglie di Cr7, Higuain e Callejon

Genova - Continua l’asta benefica di Stelle Nello Sport, promossa con l’obiettivo di aiutare le realtà colpite dalla tragedia di Ponte Morandi. Ultime 24 ore per aggiudicarsi due straordinari cimeli: le maglie originali e autografate di Cristiano Ronaldo della Juventus e Josè Maria Callejon del Napoli.



Due sono invece i giorni utili per aggiudicarsi le magliette utilizzate da Sampdoria e Spezia nell’amichevole dell’8 settembre, organizzata per la raccolta fondi da destinare a Genova. I preziosi cimeli di Quagliarella, Barreto, Terzi, Lamanna, Galabinov, Ejjaki, Peeters e Rafael sono resi unici dalla patch di “Genova nel Cuore”.



In prima fila per aiutare il capoluogo ligure la pallacanestro che ha voluto dare il proprio contributo con le maglie ufficiali della Nazionale Italiane maschile e femminile, entrambe autografate dai giocatori. Sempre da sotto canestro arrivano le casacche della Virtus, anche questa autografata dal roster emiliano, e di Mancinelli della Fortitudo. L’Emilia Romagna partecipa inoltre con le maglie ufficiali e autografate di Falcinelli del Bologna, di Boateng del Sassuolo, e di Rossini del Modena Volley.



Al fianco di Stelle Nello Sport si schiera il ciclismo con la maglia del Team Caja Rural autografata, la ginnastica con la maglia dei 150 anni della Federazione autografata da ben dieci ginnaste azzurre, tra cui le farfalle, e la maglia autografata dei campioni della Ginnastica Salerno. In campo anche la Pallanuoto con le polo Italia ufficiali autografate da Tania Di Mario e Giulia Emmolo.



Tutte le Aste sono online all’indirizzo www.charitystars.com/genovanelcuore