`Hempel World Cup Series Genova`, aperte le iscrizioni

Genova - Aprono oggi le iscrizioni alla terza tappa delle Hempel World Cup Series 2019 che si terrà a Genova dal 14 al 21 aprile. Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione approda in Italia e a Genova in particolare, città scelta da World Sailing per la sua storia e per i servizi innovativi che può offrire. Il campo di regata di Genova ha ospitato in passato regate pre-olimpiche e numerose settimane internazionali di vela olimpica.



«Con l'apertura delle iscrizione alla tappa italiana di Hempel World Cup Series inizia di fatto l'avvicinamento a quello che sicuramente può essere considerato l'evento internazionale più importante delle classi olimpiche - dichiara Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela - È sicuramente una soddisfazione enorme aver portato in Italia un evento come questo, che vede in solo tre tappe (Miami – Genova – Enoshima) l'intero circuito di Coppa del Mondo per le classi olimpiche. Un lavoro impegnativo, fatto di relazioni internazionali che hanno messo al centro la credibilità della vela italiana in tutto il mondo. Un risultato che vorrei condividere con tutti i circoli italiani, perché questo è il frutto di un lavoro di squadra, ed è sicura conseguenza di quello che i nostri atleti hanno saputo fare in giro per il mondo.

Sono certo che sapremo veicolare l'evento non solo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma anche di trasformarlo in una vetrina della vela italiana, uno strumento per promuovere il nostro sport e promuovere l'Italia in quello che può senza dubbio considerarsi un grande evento sportivo. Un grazie sin d'ora a Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio e CONI per il loro sostegno e patrocinio. E un grazie anche a tutti coloro che verranno coinvolti nell'organizzazione della manifestazione con la certezza che ci sarà spazio per chiunque voglia prendere parte alla preparazione dell'evento. Un grande sogno che diventa in realtà».