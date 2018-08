«I sampdoriani per Genova»: domenica in vendita una maglietta speciale

Genova - «In seguito al tristemente noto crollo del Ponte Morandi, e tutto quel che ne è conseguito, non è stato facile capire immediatamente dove e come convogliare i nostri mezzi per poter prestare aiuto in maniera utile ed importante. Dopo alcuni giorni di accurate ricerche, e grazie ai nostri contatti, siamo stati richiamati dal Comune di Genova, a cui ci eravamo rivolti, il quale ci ha informati di aver istituito un centro di coordinamento del volontariato che lavora in coordinazione con la Protezione Civile ed il Municipio per organizzare al meglio quella che loro burocraticamente chiamano “richiesta-offerta”, ma che noi preferiamo chiamare “bisogno-aiuti". Da Sampdoria-Napoli, e fino ad esaurimento, saranno acquistabili con un'offerta minima di 5€ le T-Shirt create appositamente, e l'intero ricavato sarà destinato ad aiuti mirati che ci saranno segnalati di volta in volta dall'ufficio sopra citato, costantemente aggiornato sulla situazione che ad oggi è ancora in continua evoluzione: lo hanno spiegato i Gruppi della Sud e la Federclubs.



«Il ricavato delle magliette sarà versato su un conto corrente aperto ad hoc, che gestiremo personalmente. Come fatto per Amatrice, verranno poi costantemente pubblicati aggiornamenti, affinché il tutto si svolga nella più completa trasparenza riguardo incassi e donazioni, e di modo che chiunque dia un contributo si possa informare riguardo all’utilizzo che ne è stato fatto», hanno concluso i tifosi della Samp.



ph Cattivi Maestri su Facebook