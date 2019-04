`La Mezza di Genova”: domenica tre corse podistiche nel cuore della città

Genova - L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Peralto Genova organizza il 14 Aprile 2019

la 15° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di Genova” gara di corsa su strada

sulla distanza di Km. 21,097



«Un grande manifestazione che coinvolge l'intera città di Genova con un Villagio Eventi nel

cuore della città – dichiara Mauro Semonella Presidente dell'ASD Podistica Peralto -

quindi non solo una gara podistica di livello internazionale con uno dei percorsi più belli al

mondo. In questi ultimi anni Genova è stata capace di rinnovarsi, dimostrando di poter essere una meta di notevole interesse turistico e come Podistica Peralto abbiamo aderito alla campagna di comunicazione sulla “continuità della fruibilità delle bellezze di Genova” lanciata dal Comune, organizzando una edizione molto speciale della Mezza Maratona Internazionale, giunta quest’anno alla sua 15° edizione. Per evitare di inasprire i problemi del traffico cittadino, insieme al Comando di Polizia Municipale è stato studiato un percorso alternativo che, compatibilmente con le esigenze della gara, non intralcerà ulteriormente la viabilità. Aumentata la spettacolarità del tracciato con il passaggio in prossimità dei punti di interesse icone della genovesità: le Caravelle di Colombo, l’Arco della Vittoria, la Lanterna. Alla luce di queste modifiche il percorso della “Mezza” è indubbiamente ancora il più bello d’Italia! Ringraziamo per la rinnovata fiducia – conclude il PresidenteMauro Semonella – la Regione Liguria, la Camera di Commercio ed il Comune di Genova che con la loro fattiva collaborazione hanno reso possibile anche l’edizione 2019 che sta già raccogliendo grande entusiasmo come dimostrano le iscrizione già pervenute: 1700 alla Mezza (15% di incremento rispetto a pari data anno passato) e oltre 1200 alla CorriGenova (20% di incremento rispetto a pari data anno passato) . Family Run 1500. Vi ricordiamo che i pettorali per la Mezza di Genova sono n° 3000».



Corse - La Mezza di Genova (21,097 Km) ormai affermata a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti parte dal Porto Antico di Genova alle ore 9,00. Il percorso si snoda nel centro storico di Genova, che raccoglie alcuni tesori artistici. Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41m.

Gli atleti potranno ammirare i principali luoghi d’interesse della città: l’Acquario di Genova,

la Piazza centrale (Piazza De Ferrari), il borgo marinaro di Boccadasse, l’ottocentesca via XX

Settembre e la strada Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Arrivo

(tempo massimo 3 ore) al Porto Antico di Genova. La Corri Genova percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,15) ed arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città. (tempo massimo 2 ore). La Family Run la camminata aperta a tutti, adulti, bambini e agli amanti del proprio cane! Lunga circa 3.5 km percorre il famoso centro storico di Genova risalendo per i caratteristici carrugi liguri per poi ridiscendere al mare. Partenza ore 10,00.



Prenotazioni - E' possibile iscriversi ancora alle gare e fino alle ore 20,00 di sabato 13 aprile presso lo stand. La Mezza di Genova al Villaggio Eventi in Piazza De Ferrari a Genova Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 20,00.