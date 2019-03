`Panini Tour Up 2019`, a Genova torna il Villaggio delle figurine `Calciatori`

Genova - Torna nel prossimo weekend a Genova il "Panini Tour Up! 2019". La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione "Calciatori 2018-2019" dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 9 e domenica 10 marzo a Piazzale Mandraccio al Porto Antico (ore 10-19). Dopo il grande successo dello scorso anno, confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo "XME Conto Up!" dedicato agli under 18. Decine di migliaia di collezionisti piccoli e grandi potranno così darsi appuntamento nel coloratissimo "villaggio" Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle "Figuriniadi" misurandosi con giochi a premio come il "Figu Record", il "Figu Quizzone" e il "Figu-danaio". In palio, l'"Almanacco Illustrato del Calcio 2019", zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Prevista anche l'installazione di una speciale cabina fotografica, in cui sarà possibile scattare una foto ricordo che potrà essere condivisa sui social. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l'album potranno accedere all'area esclusiva del "Panini Box", dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale "Album Completato''. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno registrarsi online sul sito www.paninitourup.it. Sarà possibile seguire le varie tappe del "Panini Tour Up! 2019" sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook "Calciatori Panini", il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram "Figurine Panini". Il tour, che si concluderà il 31 marzo prossimo, toccherà oltre 30 città in tutta la penisola per un totale 36 tappe e 48 giornate evento.



«Siamo lieti di tornare a Genova per il 'Panini Tour Up! 2019', con un percorso che ci vedrà toccare oltre 30 città italiane per incontrare decine di migliaia di appassionati delle figurine 'Calciatori' di tutte le età" - ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. - "Questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla rinnovata partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, sarà la più ricca di sempre in termini di iniziative, per dare ai collezionisti Panini un'offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente, con un vero e proprio villaggio che nelle tappe in piazza offrirà tante attività con stand dedicati alle sfide ludiche delle "Figuriniadi" e tante attività in grado di divertire tutta la famiglia».



«Partecipare a questa iniziativa genovese del 'Panini Tour Up! 2019' è il modo più efficace per far comprendere come sia mutata la banca in questi anni. - ha sottolineato Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo - Con il tempo siamo diventati il punto di riferimento per i bisogni finanziari delle famiglie e delle aziende italiane, ma anche un network che ospita eventi culturali, di intrattenimento e formativi, esattamente come potrebbe fare una piazza, aperta al confronto e all'innovazione».