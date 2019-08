` Svolte di Popoli`: Roberto Malvasio soddisfatto a metà

Genova - Bilancio non del tutto positivo per Roberto Malvasio al termine della 57^ Cronoscalata "Svolte di Popoli", svoltasi in provincia di Pescara e valida per il Tivm Nord e Sud. Il pilota di Ronco Scrivia vi ha preso parte con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus della DP Racing conquistando la terza posizione nella Classe d'appartenenza.



«Nella prima manche - rileva il portacolori della Winners Rally Team - siamo andati in sofferenza per la turbina della Mini: sono riuscito a concludere la frazione di gara salendo piano, non senza correre qualche rischio. Tra le due manche abbiano risolto parzialmente il problema, la vettura è migliorata un po' e sono riuscito a risalire mettendo a segno uno scratch accettabile».



«In pratica - aggiunge Roberto Malvasio - ho dovuto accontentarmi di portare a casa qualche punto buono per la classifica di Classe ma non per quella di Gruppo, come avrei potuto fare se la Mini non avesse manifestato questi problemi. Il piazzamento, ad ogni modo, mi consente di conservare e rafforzare la leadership di Classe in seno al Trofeo Italiano della montagna».



Archiviato l'impegno abruzzese, Roberto Malvasio guarda già alla prossima gara, la 47^ Cronoscalata della Castellana in programma ad Orvieto l'8 settembre, dove conta di essere al via con una vettura al top e di riuscire a conquistare definitivamente la graduatoria di Classe, suo obbiettivo stagionale, con una prova d'anticipo