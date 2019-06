`Tutti insieme per Paolo & Mattia`: prosegue senza sosta l´asta benefica

Genova - Dopo il successo di partecipazione del quadrangolare sabato al campo “Guerrino Strinati” dell’Angelo Baiardo, "Tutti insieme per Paolo & Mattia" prosegue ora su CharityStars in collaborazione con Stelle nello Sport grazie a una speciale asta benefica. L’iniziativa benefica a sostegno dei figli di Eros Cinti, l’operaio di 42 anni morto il 21 gennaio scorso a Genova per un incidente sul lavoro, ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di una cameretta. Al fianco di Paolo e Mattia, bambini di 6 e 11 anni provati anche dalla perdita della madre avvenuta circa un anno fa, scendono in campo anche alcuni tra i migliori calciatori della serie A. Derby Genoa-Sampdoria grazie alla partecipazione dei capitani: Mimmo Criscito (clicca qui per la maglia) e Fabio Quagliarella si confermano campioni dal cuore grande e mettono a disposizione di questa importante causa le loro maglie ufficiali autografate. Per Paolo e Mattia, gioca anche Federico Chiesa: il fantasista della Fiorentina, oggetto dell’attenzione di numerosi club, risponde presente all’appello lanciato dagli amici di Eros.



Anche l’Inter è in prima fila con la speciale partecipazione di Milan Skriniar, vecchia conoscenza del calcio genovese dopo aver militato nelle fila blucerchiate nella stagione 2016/2017. In campo anche l’ex rossoblù Armando Izzo, ora colonna della difesa del Torino. All’asta per Paolo e Mattia, partecipa anche Serena Ortolani con la maglia blu home della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile