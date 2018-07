`Un cuore grande così`: è entrata `a pieno regime` la campagna 2018-19

Genova - E' entrata "a pieno regime" la campagna 2018-19 di "Un Cuore Grande Così", aperta a fine giugno, per acquisire abbonamenti del Genoa per i Genoani in difficoltà. Questa è l'edizione numero 15 dell'iniziativa, tanto semplice nell'idea quanto unica nel suo genere nell'ambito del mondo delle tifoserie, ovvero elevare la necessità di fare colletta a gesto nobile a sostegno di fratelli con i quali si condivide una passione, per potergli dare la possibilità di seguirla, questa passione (per il Genoa). Negli scorsi 14 anni, UCGC ha raccolto 450.586 euro per un totale di 3.395 tessere.



Le modalità per poter dare un sostegno a UCGC sono quelle consolidate da anni, ovvero donazioni con paypal e bonifici, per info il sito di riferimento è www.uncuoregrandecoso.it, e aste di materiale attuale e storico della tifoseria rossoblù, aste aggiornate sulla pagina facebook di UCGC. Fra i "gadget" disponibili, c'è la ristampa del cd "Un Cuore Grande Così" dei Sunset Boys (andato esaurito nella prima stampa di 600 copie circa), disponibile presso "Questione di feelling" in via Ceccardi (010561162, Fabrizio Pianetti), o scrivendo a info@uncuoregrandecosi.it all'attenzione di Ricky. Per ogni copia del cd, esposto pure al Museo del Genoa, e consegnato, "su sua esplicita richiesta", da Louis Lunari voce chitarra dei Sunset Boys a Jack Savoretti, UCGC chiede un sostegno minimo di 5 euro.