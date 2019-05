`Una Notte da 10`, Flachi festeggiato alla Sciorba

Genova - Venerdì 31 maggio La Cantera Stadium della Barabino & Partners della Sciorba in via Adamoli 57 si vestirà a festa per “Una Notte da 10”, manifestazione benefica a favore dell’istituto pediatrico Giannina Gaslini per sostenere il progetto “Attrezzature tecnologiche e diagnostiche”.



L’evento, voluto dall’ex calciatore della Sampdoria Francesco Flachi con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria, prevede sport e intrattenimento. La giornata inizierà con un torneo pomeridiano fra società di scuole calcio genovesi fra cui: U.S. Polis Genova 1993, Sport Club Molassana Boero, Asd FC Bogliasco, Unione Sportiva Sestri Levante e Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio 1919.



La manifestazione proseguirà in serata con un triangolare dove protagonisti saranno vecchie glorie calcistiche che hanno militato nelle due principali squadre genovesi e non solo. Fra gli invitati: Walter Novellino, Gigi Cagni, Cristiano Doni, Fabio Bazzani, Simone Inzaghi, Christian Maggio, Christian Vieri, Adrian Mutu, Marco Borriello, Sinisa Mihaijlovic, Stefano Bettarini, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, e molti altri giocatori. Presentano la serata Andrea Carlini, star del programma televisivo “Colorado” supportato dal comico Paul D. Genovese. Madrina e presentatrice della serata sarà Barbara Pedrotti, giornalista, speaker, conduttrice televisiva, report e volto fisso di Sky Sport.



Gli incontri saranno diretti e supervisionati dagli arbitri di Calcio Liguria, coordinati da Sandro Scarrone. Il divertimento sarà assicurato anche dalla “Blue Circle Band”, che si occuperà dell’intrattenimento musicale, e dalla partecipazione di altri numerosi artisti tra la band esordiente #ARTISTINSIEMEPERGENOVA (Abes, Beatrice, Viola e Titto) che presenteranno il loro ultimo singolo, “Silenzio”, dedicato a Genova.



«Personalmente, e a nome dell'amministrazione comunale, accolgo con piacere e orgoglio questa importante iniziativa benefica, che, attraverso il mondo sportivo, contribuisce a realizzare progetti concreti nel campo medico e sociale – dichiara il consigliere comunale delegato allo Sport -. Trovo anche molto incoraggiante, vedere grandi campioni affiancarsi ad atleti di società sportive presenti sul territorio per perseguire insieme un intento di alto valore come quello della solidarietà».