15ª edizione della Mezza Maratona di Genova: modifica del tracciato

Genova - Per evitare di inasprire le difficoltà del traffico cittadino, la A.S.D. Peralto ha dedicato particolare riguardo all'edizione 2019 della Mezza Maratona Internazionale di Genova, studiando un percorso alternativo che, compatibilmente con le esigenze della gara, non rappresentasse un ulteriore intralcio alla viabilità.



L'obiettivo è stato raggiunto: le competenti autorità del Comune di Genova, insieme con il Comando di Polizia Municipale, hanno dato il loro benestare al progetto di modifica presentato dalla Peralto, che non solo mantiene la spettacolarità del tracciato tradizionale ma, anzi, lo rende ancora più suggestivo grazie all'inserimento di nuovi passaggi in prossimità di punti di notevole interesse turistico, vere e proprie icone della genovesità: le Caravelle di Colombo, l'Arco della Vittoria, la Lanterna.



Le variazioni riguardano sostanzialmente l'inserimento delle deviazioni su Via Brigata Liguria - Piazza della Vittoria - Via Barabino (per Mezza Maratona e CorriGenova) e quella su Varco San Benigno anziché Lungomare Canepa (per Mezza Maratona).