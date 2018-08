72 anni di Samp, i tifosi sotto la Sud per festeggiare il compleanno

Genova - «La data, il luogo, l'occasione. Il 12 agosto, sotto la Sud, i 72 anni della Sampdoria. Tutto ciò in concomitanza con la partita di Coppa Italia. Quale occasione migliore per ritrovarsi, tutti insieme, e ripartire con entusiasmo in vista di questa nuova stagione?»: i Gruppi della Sud e la Federclubs danno appuntamento, a tutti i tifosi Sampdoriani, in Via del Piano alle ore 18:00 per brindare insieme ad un anno in più di storia dell'Unione Calcio Sampdoria.



«Ci piacerebbe molto che anche la squadra e lo staff tecnico si unissero simbolicamente ai festeggiamenti per quella maglia, e la sua storia, che oggi rappresentano, deviando dal tragitto classico verso lo stadio per passare nel luogo della festa. Il calcio è della gente, quale migliore occasione di dimostrarlo nei fatti? - hanno aggiunto - La festa sarà inoltre l'occasione per una riunione di ripartenza con le varie componenti della tifoseria e i tifosi Sampdoriani, per individuare insieme la strada comune per ottenere i migliori risultati per quello che ci compete, ovvero il tifo, le trasferte e tutte le attività collegate».