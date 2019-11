A Busto Arsizio la Scuola Genova è Regina del Taekwondo

Genova - I presupposti erano ottimi ma i risultati ottenuti nel fine settimana del 16 e 17 novembre al New Star Fight 2019 hanno superato le più rosee aspettative: davanti al pubblico di Busto Arsizio, gli atleti della Scuola Taekwondo Genova del Maestro Pietro Fugazza sono saliti sul podio per 27 ben volte: 15 ori, 7 argenti e 5 bronzi.



Una manifestazione dominata dalla società genovese, che ha terminato al primo posto nel medagliere davanti alla Polisportiva Città dei ragazzi (15 medaglie, 9 ori) e al The Lion Team Vittuone (17 medaglie, 8 ori).



La New Star Fight, competizione che ha visto impegnati giovani atleti delle più prestigiose scuole del nord Italia, ha incoronato vincitori Filippo e Virginia Lampis, Filippo Pilati, Mattia Fortuna, Lucrezia Moloberti, Giulia Guglielmi, Martina Fantoni, Ginevra Venturi, Ahlyn Libero, Ludovica Serain, Daniele Masala, Riccardo Pastore, Elisa Pollini, Uche Egelonu e Maristella Maggioncalda.



Medaglia d’argento per Ludovica Fugazza, Giacomo Augeri, Tommaso Zaino, Giulia Pollini, Matteo Cerrano Simone Stasi e Damiano Amendola. Bronzo per Manuel Canu, Viola Fregara, Emanuele Fugazza, Lorenzo Barbucci e Federico Serain.



Una prova di forza della Scuola Genova anche in vista dei prossimi Campionati Italiani “Cinture Rosse” (1 dicembre) e “Cinture Nere” (15 dicembre). Da sottolineare le prestazioni maiuscole di Filippo Pilati nei “Cadetti maschili -41 kg” e di Ginevra Venturi nei “Cadetti femminili -33 kg”. Resta un pizzico di rammarico per l’infortunio occorso a Manuel Canu, che ha costretto l’atleta al ritiro dopo un solo incontro, peraltro dominato.