A Genova la maratona di 43 km in memoria delle vittime del Morandi

La distanza "allungata" a scopo commemorativo, partirà alle 8.30

Genova - Una maratona a Genova in memoria delle vittime del ponte Morandi. La Genova City Marathon, che si correrà domani con ritrovo alle 8.30 al Porto Antico, è stata allungata dai tradizionali 42.195 km a 43 km a scopo commemorativo.



Il percorso toccherà via Fillak nei pressi del ponte crollato lo scorso 14 agosto. La partenza sarà di fronte a Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale. Si arriverà fino a Boccadasse, il borgo di pescatori devastato dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, passando anche per via XX Settembre. Poi il giro di boa verso il Ponente, correndo anche sulla Sopraelevata fino a via Fillak per poi tornare al Porto Antico.