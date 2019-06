A LaCantera Stadium vanno in scena le finali della Spediporto Cup 2019

Genova - È arrivata alle battute finali la terza edizione della Spediporto Cup, il torneo di calcio a 7 degli

operatori del settore portuale organizzato dall’Associazione spedizionieri, corrieri e trasportatori

di Genova, in corso da inizio giugno presso LaCantera Stadium Barabino & Partners.



Il secondo centro polisportivo cittadino per dimensioni e strutture è stata la cornice ideale di

tutto il torneo che sta crescendo molto in termini di adesioni e partecipazioni e che raggiungerà il momento clou con le finali in programma sabato 29 giugno dalle ore 19.30. Sedici le squadre partecipanti tra spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, trasportatori e oltre 250 giocatori che si stanno sfidando a colpi di gol e gironi con l’obiettivo di aggiudicarsi l’ambiziosa coppa della Spediporto Cup 2019.



Domani giovedì 27 giugno si svolgeranno le semifinali: alle ore 19.30 si affronteranno Saimare/Gruppo Spinelli Vs Priano Marchelli mentre alle ore 20.30 scenderanno in campo Cava

International/S&L Trasporti Vs Seatram/Alfasped. Nel 2018 fu la squadra di Cava International/S&L Trasporti ad alzare il trofeo del vincitore.