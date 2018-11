A Orientamenti Rosolino e l´AD Coni Servizi Miglietta

Genova - E’ tutto pronto in piazza delle Feste, al Porto Antico, per l’inaugurazione ufficiale di “Per lavorare scelgo lo Sport”, il programma sportivo di Orientamenti a cura del Coni Liguria sotto l’egida di Regione Liguria. L’allestimento, a cura degli architetti Massimo Sotteri e Roberta Ruggia, con gli spazi espositivi di Federazioni sportive, Enti e Associazioni convenzionati con il Coni è completo e domani, alle 9:30, saranno Alberto Miglietta (amministratore delegato Coni Servizi), Cecilia D’Angelo (responsabile Territorio e Promozione Coni), Ilaria Cavo (assessore regionale allo Sport) e Antonio Micillo (presidente Coni Liguria) a tagliare il nastro inaugurale.



E’ davvero fitto il programma di incontri ed eventi. In mattinata, ai Magazzini del Cotone (sala Zefiro) a partire dalle 11:30, Cecilia D'Angelo relazionerà su "La Nuova Stagione", progetto promosso dal CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per sostenere gli Atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica. Massimiliano Rosolino e Piersavino Montesano porteranno la loro esperienza di “campione e videomaker al servizio dello sport”. Rosolino, campione olimpico a Sidney 2000, vanta anche 14 titoli europei e un successo iridato a Fukuoka. Volto televisivo, attualmente partecipa ad eventi aziendali come speaker e motivatore. Montesano opera in ambito sportivo per il progetto Kinder+Sport. Sempre ai Magazzini del Cotone, alle 14, Teresa Zompetti (responsabile Strategia e Responsabilità Sociale Coni) e Mario Salisci (Lumsa) svilupperanno un focus sui modelli di eccellenza dei Licei Sportivi a livello nazionale e sul Progetto “Studenti Atleti”, programma sperimentale che si pone l’obiettivo di superare le criticità riscontrabili durante il percorso scolastico degli studenti-atleti. Contestualmente è prevista la firma dell'accordo istitutivo della Rete dei Licei Scientifici Sportivi della Liguria, alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ernesto Pellecchia e dei Dirigenti dei Licei Scientifici Sportivi Liguri. L’incontro sarà moderato da Gabriella Dodero, già professore presso l'Università di Genova e la Libera Università di Bolzano.



In piazza delle Feste, spiccano alle 14 la relazione su “sport e turismo” a cura di Paola Mora (presidente Coni Trento) e alle 15 l’intervento di Gino Zavanella, progettista dello Juventus Stadium. Ecco l’orario degli altri appuntamenti in sala A: “gli sport del mare” (Unige – ore 10-12), “il Golf come opportunità di lavoro” (Fabrizio Pagliettini – ore 12-13), e “la subacquea nel mondo del lavoro” (Paolo Acanti ore 17-18). Ecco l’orario degli altri appuntamenti in sala B: “mental training e psicologia dello sport” (Eugenio De Gregorio ore 10-11), “il tiro a segno: genialità e precisione fanno mestiere”(Renato Masieri - ore 11-12), “i materiali tecnici del tennis” (Corradò Macciò-Head Italia, ore 12-13) e “al servizio della giustizia sportiva” (Francesco Rondini-Ass. Ital. Avvocati Sport - ore 17-18 )