Genova - Seduta mattutina a Pegli per il Genoa in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro il Bologna. Dopo la riunione in sala video, e una prolungata fase di riscaldamento, il gruppo è stato diviso in due tronconi per essere sottoposto a esercizi di forza in alternanza a indottrinamenti tattici. Favilli ha svolto lavoro differenziato. Domani a Pegli test a porte aperte con il Campomorone Sant’Olcese (ore 15).



