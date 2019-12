Abbonati Gradinata Sud Genoa, si parte con la prelazione

Genova - Il Genoa Cricket and Football Club comunica che a partire da oggi presso il Ticket Office del GMS, in via al Porto Antico 4, gli abbonati di Gradinata Sud possono, previa presentazione di Dna Genoa e/o segnaposto, acquistare per il derby i titoli di accesso per i settori disponibili (Tribuna Inferiore, Distinti, Settore 5). Il periodo riservato all’esercizio si estende sino a venerdì 6 dicembre incluso. Da sabato 7 dicembre scatterà la vendita libera dei tagliandi al Ticket Office e, da lunedì 9 dicembre (dalle ore 10), si allargherà alle ricevitorie del circuito TicketOne e al sito www.sport.ticketone.it (maggiorazione di 1 euro diritti di prevendita).



Prezzi (*ridotto: da 8 a 16 anni non compiuti):

Tribuna Superba: 150 euro

Tribuna Inferiore: 100 euro, *50 euro

Distinti: 50 euro, *25 euro

Settore 5: 25 euro, *15 euro