Ad Artesina è tempo di GiganTurra Un week end di divertimento e benessere

Genova - Ancora un week end di neve ad Artesina con il divertimento e il benessere. Sabato è tempo di GIGANTURRA VINTAGE, tradizionale slalom gigante parallelo in programma sulla pista del Colletto, con arrivo sulla Piazza di Artesina, pranzo e Dj Set. Sci e goliardia si incontrano per una manifestazione “unica” nel suo genere, aperta a tutte le età ed a sciatori di ogni livello. Festa con sci e abbigliamento vintage, quello dei nonni e dei bisnonni, con gonnelloni o pantaloni alla zuava, maglie pesanti di lana intrecciate a mano e cappelli.



Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie. E’ previsto anche un “Premio Vintage” femminile e maschile e, inoltre, ci saranno premi a sorteggio, ma solo per chi ha un abito vintage, ovvero almeno due capi tra giacca, pantaloni, casco o berretto. Tra i premi, uno Stagionale Mondolèski per la prossima stagione offerto da Artesina Spa, un paio di sci offerti da Siccardi Sport e un weekend in Hotel per due persone offerto da Casa Marguareis.