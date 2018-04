Al Ferraris è EuroSamp! Poker blucerchiato contro il Cagliari

Continua il sogno europeo della Sampdoria di Giampaolo, che tiene il ritmo di Atalanta e Milan

Genova - Tutto pronto per la 35esima giornata di Serie A. La Sampdoria ospita il Cagliari ed è chiamata alla vittoria per dar seguito al sogno europeo invocato dai tifosi. Formazione rimaneggiata quella schierata da mister Giampaolo in virtù delle pesanti assenze di Zapata e Caprari. Davanti il tandem Quagliarella-Kownacki, con Praet alle loro spalle. In difesa, oltre all'esordio al Ferraris del giovane Andersen, da segnalare l'impiego contemporaneo di Sala e Bersezynski (con il polacco ad agire sull'out di sinistra).



SAMPDORIA- CAGLIARI 4-1



SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo



CAGLIARI: Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Lopez



ARBITRO: Abisso



LA CRONACA



1' È iniziata la sfida del FerrariS! La Sampdoria attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra posizione in tribuna.



2' SUBITO SAMP! Kownacki si libera al tiro, ne esce un sinistro impreciso



6' SAMP IN VANTAGGIO! Quagliarella serve in profondità Praet, che si libera della marcatura di Ceppitelli ed insacca alla destra di Cragno



21' Samp che continua ad affacciarsi nella metà campo sarda: imbucata per Quagliarella che prova a superare Cragno in uscita, l'estremo difensore ospite fa buona guardia.



27' RADDOPPIO SAMP! Ed eccolo il gol che la formazione blucerchiata inseguiva in questi minuti di forcing offensivo: Praet serve in area per Quagliarella, che in spaccata insacca. Samp avanti 2-0!



28' L'attaccante stabiese festeggia le 400 partite in serie A con la 19esima perla stagionale.



32' Corre ai ripari Lopez: dentro Farias, fuori Pisacane.



36' MIRACOLO DI VIVIANO! Il numero due blucerchiato si immola sulla conclusione insidiosa di Farias.



39' RIGORE PER LA SAMP! Barella stende Torreira in area di rigore, Abisso non ha dubbi, è rigore!



41' PALO DI QUAGLIARELLA! Il 27 blucerchiato calcia alla destra di Cragno che intuisce, ma non arriva. Ci pensa il palo a dir di no alla ventesima gioia dell'attaccante stabiese.



44' RIPARTENZA PERICOLOSA DELLA SAMP! Kownacki si invola in area rossoblù, ma eccede con l'altruismo e la difesa sarda neutralizza l'assist per Quagliarella.



45' Saranno quattro i minuti di recupero.



48' TRIS BLUCERCHIATO! Ci pensa Kownacki alle soglie dell'intervallo ad insaccare il trasversone dalla destra di Berszynski, 3-0 Samp!



49' Duplice fischio di Abisso, squadre negli spogliatoi. Dominio Samp nei primi quarantacinque minuti di gioco.



INTERVALLO



1' Ripartiti! Secondo cambio per Lopez: dentro Andreolli, fuori Castan.



2' Test negativo per Quagliarella, che abbandona il campo zoppicando. Dentro Ramirez!



4' GOL DEL CAGLIARI. Pavoletti si fionda sul traversone radente l'erba di Faragò e sigla il 3-1.



15' Ritmo che cala e Cagliari che prova ad orchestrare qualche trama offensiva, la Samp si difende con ordine.



25' PRAET PERICOLOSO! Il belga esolode un destro potente che chiama all'allungo Cragno.



32' ESPULSO CIGARINI. L'ex di turno colpisce al volto Barreto. Abisso estrae il secondo giallo per il numero otto rossoblù.



34' Cambio tra le fila blucerchiate; esce Barreto, entra Verre.



35' Ultimo cambio per Lopez: esce Ionita, entra Deiola.



42' POKER SAMP! Cavalcata di Linetty che in spaccata spedisce sulla traversa, Ramirez raccoglie la sfera e di prima intenzione insacca alle spalle di Cragno.



43' Ultimo cambio per Giampaolo: dentro Capezzi, fuori Torreira.



45' Saranno tre i minuti di recupero.



48' Triplice fischio di Abisso