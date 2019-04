Al Ferraris è notte fonda: Genoa spazzato dall´Inter

Doppietta di Gagliardini, gol di Icardi e Perisic. Rosso a Romero

Genova - Pesante sconfitta del Genoa contro l’Inter: al Ferraris i rossoblu perdono 4-0 dopo una partita sottotono e rimasti in 10 10 per l’espulsione di Romero nel primo tempo.



Primo Tempo - Prandelli inserisce Sturaro trequartista dietro le due punte Sanabria e Kouamè con un centrocampo formato da Lerager, Radovanovic e Rolon. L’Inter al 15’ trova il vantaggio: Asamoah imbecca in area di rigore Gagliardini che batte Radu. Il gol galvanizza i nerazzurri vicini al raddoppio con Icardi ma l’attaccante colpisce il palo. Lo stesso attaccante argentino al 38’ viene atterrato da Romero: Mariani decide di estrarre il cartellino rosso per il difensore argentino e concedere il rigore agli ospiti. Sul dischetto va Icardi che spiazza Radu e ritrova il gol dopo circa due mesi. Prandelli decide di cambiare, fuori Sanabria e dentro Biraschi e cambio di modulo con Kouamè unica punta. Finisce così il primo tempo con il Genoa mai pericoloso.



Secondo Tempo - Nella ripresa la musica non cambia e al 9’ arriva il terzo gol dell’Inter: Icardi lancia Perisic che batte Radu. Al Ferraris è notte fonda ma Prandelli le tenta tutte con Bessa al posto di Sturaro. Al 21’ arriva la prima conclusione del Genoa con Pezzella ma Handanovic manda in angolo ma è soltanto un sussulto in una serata amara perché al 36’ arriva il quarto gol che chiude la contesa: Gagliardini colpisce di testa ma Radu non riesce a deviare la palla che finisce in rete. Al 38’ il terzo cambio con Mazzitelli al posto di Radovanovic ma finisce qui. Secondo ko consecutivo per i rossoblu impegnati domenica prossima alle 20.30 al San Paolo contro il Napoli sconfitto dall’Empoli.