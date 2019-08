Al Picco il derby ligure va alla Sampdoria: Spezia battuto 5-3

Genova - Spezia: Krapikas; Vignali, Marchizza, Terzi, Ramos; Bartolomei, Ricci M, Mora; Ricci F, Gudjonsen, Delano. All. Italiano. A disp: Desjardins, Barone, Acampora, Gyasi Capradossi, Awua, De Francesco, Bastoni, Crivello, Maggiore, Benedetti, Erlic, Buffonge, Pinto.



Sampdoria: Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez, Bonazzoli, Maroni. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Barreto, Bahlouli, Jankto, Regini, Murillo, Bereszynski, Pompetti, Quagliarella, D'Amico.



Arbitro: Ghersini di Genova

La Sampdoria 5-3 lo Spezia nel trofeo dedicato a “Ilaria e Mattia”, dedicato a due tifosi prematuramente scomparsi. Per i blucerchiati, arrivati al Picco con alcune assenze tra mercato e infortunio, sono andati a segno Bonazzoli e Maroni nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno segnato Ramirez, Throsby e Quagliarella. Per la formazione allenata da Vincenzo Italiano i tre gol sono stati messi a segno da Gudjonsen, Pinto su calcio di rigore e Gyasi.



Primo Tempo - Di Francesco si affida al classico 4-3-3 con Audero in porta; linea difensiva composta da Depaoli, Colley, Ferrari e Murru. A centrocampo Vieira è il perno davanti alla difesa con Thorsby e Linetty ai lati. A supportare Bonazzoli tocca Ramirez e Maroni. Al primo affondo la Sampdoria va in rete: Bonazzoli con un tiro rasoterra batte Krapikas. Il vantaggio però dura poco perché al 16’ Gudjohnsen sfrutta un errore di Colley e supera Audero. Al 28’ sono ancora gli ospiti a trovare il gol con un bel pallonetto di Maroni servito da Maroni. Poi ci provano i due fratelli Ricci, Matteo e Federico a impegnare Audero ma il portiere della Sampdoria è attento.



Secondo Tempo - Nella ripresa girandola di cambi da parte dei due allenatori ma sono ancora i blucerchiati a trovare il gol: Ramirez sfrutta un rimpallo di Krapikas e segna sotto il settore ospiti. Al 6’ calcio di rigore per lo Spezia per un tocco di mano in area di rigore di Ferrari: sul dischetto va Pinto e Falcone è battuto. Passano soltanto quattro minuti ed ecco Thorsby mettere a segno la quarta rete su passaggio di Ramirez. La quinta marcatura è di Fabio Quagliarella bravo a sfruttare il cross di Bereszynski e a segnare di testa. Al 42’ Gyasi segna il 5-3 sotto la Ferrovia. Finisce qui, la Sampdoria vince 5-3 nel secondo test amichevole. Sabato la sfida contro il Parma al Tardini, con fischio di inizio alle 20.30.



45' Finisce qui, la Sampdoria batte 5-3 lo Spezia



42' Gol Spezia Gyasi dribbla un avversario e batte Falcone



25' Gol Sampdoria Quagliarella riceve da Bereszynski e batte Krapikas



20' Tiro di Bastoni, è corner



12' Maggiore calcia, palla di poco fuori



10' Gol Sampdoria Thorsby riceve da Ramirez e batte Krapikas



6' Gol Spezia Calcio di rigore realizzato da Pinto, Falcone è battuto. Il penalty concesso per fallo di mano di Ferrari



2' Gol Sampdoria Ramirez sfrutta un rimpallo di Krapikas e insacca sotto il settore ospiti



45' Si chiude il primo tempo al Picco



44' Matteo Ricci impegna Audero, il portiere della Samp c'è



39' Ricci Federico calcia, Audero c'è e devia



28' Gol Sampdoria Maroni in pallonetto, Krapikas è battuto



25' Bonazzoli calcia alto



19' Ricci trattiene Bonazzoli, è giallo



16' Gol Spezia Pareggia Gudjohnsen su errore di Colley



12' Gol Sampdoria Tiro rasoterra di Bonazzoli, Krapikas è battuto



6' Tiro di Gudjohsen, para Audero