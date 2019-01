Alberto Razzetti convocato per il Meeting Internazionale di Lussemburgo

Genova - Ennesimo riconoscimento del grande momento di Alberto Razzetti. Il portacolori del Genova Nuoto, recentemente arruolato dalle Fiamme Gialle, è convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per partecipare al Meeting Internazionale di Lussemburgo in programma venerdì 25 a domenica 27 gennaio.



Tra gli obiettivi di Alberto, c’è la partecipazione alle Universiadi, programmate a Napoli nel mese di luglio, e questi appuntamenti servono, specialmente nella vasca lunga, per testarne la condizione. “Sarà un confronto di altissimo livello e di elevata tecnicità” spiega il tecnico Davide Ambrosi.



Razzetti è reduce dalla partecipazione alla Coppa Brema dove, in condizioni precarie causate da una caduta in motorino, stabilisce insieme ai compagni Di Pietro, Lemmi e Nardini il nuovo primato regionale nella 4×100 stile libero. Precedentemente, nella seconda prova di qualificazioni ai Campionati Italiani vasca corta, il nuotatore lavagnese aveva migliorato, nei 200 delfino con il crono di 1’54”45, il record regionale categoria Cadetti. In Lussemburgo, la squadra azzurra sarà seguita dai tecnici Gianni Leoni, Mirco Nozzolillo e Marco Pedoja.