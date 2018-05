I blucerchiati giocano un'altra gara deludente lontano dal Ferraris

Genova - La Sampdoria perde 3-1 contro la Spal e chiude il suo campionato con l’ennesima deludente prova fuori casa. La rete dei blucerchiati è stata messa a segno da Kownacki nel secondo tempo.



Primo Tempo - La partita inizia subito in salita per la Sampdoria che al 3’ va sotto: Di Bello concede un calcio di rigore alla Spal per fallo di mano di Caprari che viene ammonito. Sul dischetto va Antenucci che batte Belec. Al 18’ i blucerchiati hanno l’occasione per pareggiare ma Praet su deviazione di Gomis spedisce clamorosamente a lato. La partita cambia al 33’ quando Di Bello caccia Caprari per un fallo a centrocampo su Felipe. La Spal cerca il raddoppio con Grassi ma il suo tiro termina fuori. Finisce così il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa Giampaolo inserisce Quagliarella al posto di Ramirez ma la Spal è micidiale. Al 5’ trova il raddoppio con un colpo di testa di Grassi e al 7’ il 3-0 con un tiro a giro di Antenucci. Poi sale sugli scudi Belec che evita la goleada. Il gol della Sampdoria arriva al 21’ con Kownacki in girata bravo a battere Gomis. Nel recupero Paloshi mette a segno il poker ma Di Bello con l’aiuto del Var annulla per fuorigioco dell’attaccante. Finisce qui, la Sampdoria chiude al 10° posto la sua stagione dopo aver cullato fino a quattro domeniche fa il sogno Europa.