Genova - Riscaldamento atletico, giochi di posizione, partitelle a tema su campo ridotto e sviluppi tattici. Questo il menù mattutino del venerdì della Sampdoria in vista della gara contro la Lazio in programma domenica alle 18. Lavori individuali programmati in palestra invece per Joachim Andersen e in piscina per Ronaldo Vieira.



Domani la squadra sosterrà in mattinata la seduta di rifinitura, al termine della quale è prevista la conferenza stampa di Marco Giampaolo.