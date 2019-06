Andersen saluta la Samp: «E´ il momento di cambiare»

Genova - Joachim Andersen il prossimo campionato non lo giocherà con la Sampdoria: l’annuncio è arrivato dallo stesso giocatore durante un’intervista realizzata a bt.dk.



Saluti - «È ora di andare via. Potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera. Ho amato il mio periodo alla Sampdoria, i tifosi, il presidente, lo staff, i compagni, la città, ma forse è arrivato il momento di cambiare. Per me è importante che anche la Samp possa beneficiare di un mio eventuale trasferimento».



Crescita - Andersen ha poi parlato di Marco Giampaolo, nuovo allenatore del Milan: «Ha avuto un ruolo importante nella mia crescita. È conosciuto come uno dei migliori allenatore in Italia per organizzazione difensiva. Mi ha reso più completo, ho imparato molto da lui».