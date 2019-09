Aon Open Challenger, in campo anche Albert Ramos e Marco Cecchinato

Genova - Saranno ai nastri di partenza anche Marco Cecchinato e Albert Ramosche sono in arrivo dagli Stati Uniti dove hanno partecipato agli US Open: non volevano assolutamente mancare all'appuntamento di Genova e saranno grandi protagonisti all' Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messinasui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari che inizierà lunedì 2 settembre. Sonego , Ramos e Cecchinato: sono rispettivamente le prime teste di serie del torneo. Sonego è il numero 49 del mondo, Ramos è il 51 mentre Cecchinato il numero 66 del classifica ATP; presenze davvero uniche in un Challenger. Cecchinato, già numero 16 del mondo, nel 2018 è stato eccezionale al Roland Garros dove aveva raggiunto le semifinali.



La quarta testa di serie è il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 71 del mondo (ex numero numero 16) e vincitore in carriera di 7 titoli vinti nei tornei ATP World Tour 250 e di un titolo in un torneo ATP World Tour 500. Il livello straordinario di questa edizione è confermato dal ranking ATP delle prime otto teste di serie: tutte top 100. Complessivamente ci sono due top 50, tre top 60 e cinque top 80 della classifica mondiale.



Ecco il primo turno del singolare:







First Round

[1] [WC] L. Sonego (ITA) - Bye

Qualifier vs. Y. Hanfmann (GER)

A. Tabilo (CHI) vs. J. Choinski (GBR)

[16] J. Vesely (CZE) - Bye

[12] L. Giustino (ITA) - Bye

S. Nagal (IND) vs. [WC] G. Zeppieri (ITA)

T. Robredo (ESP) vs. F. Bagnis (ARG)

[6] S. Travaglia (ITA) - Bye

[4] [WC] P. Kohlschreiber (GER) - Bye

F. Horansky (SVK) vs. [WC] L. Musetti (ITA)

J. Menezes (BRA) vs. B. Zapata Miralles (ESP)

[15] K. Coppejans (BEL) - Bye

[10] G. Andreozzi (ARG) - Bye

S. Ofner (AUT) vs. G. Garcia-Lopez (ESP)

R. Molleker (GER) vs. F. Baldi (ITA)

[5] R. Carballes Baena (ESP) - Bye

[7] J. Munar (ESP) - Bye

J. Domingues (POR) vs. C. Berlocq (ARG)

A. Giannessi (ITA) vs. V. Galovic (CRO)

[11] A. Davidovich Fokina (ESP) - Bye

[14] T. Daniel (JPN) - Bye

M. Safwat (EGY) vs. F. Arguello (ARG)

F. Coria (ARG) vs. E. Benchetrit (FRA)

[3] M. Cecchinato (ITA) - Bye

[8] T. Monteiro (BRA) - Bye

R. Dutra Silva (BRA) vs. [WC] A. Pellegrino (ITA)

[Alt] J. Lenz (GER) vs. G. Mager (ITA)

[9] S. Caruso (ITA) - Bye

[13] A. Balazs (HUN) - Bye

Qualifier vs. [Alt] T. Bellucci (BRA)

F. Gaio (ITA) vs. P. Cachin (ARG)

[2] A. Ramos-Vinolas (ESP) - Bye