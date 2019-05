Atalanta - Genoa 2-0. Castagne raddoppia

Genova - Atalanta Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. A disp: Berisha, Rossi, Reca, Piccoli, Pessina, Ibanez, Colpani, Del Prato, Barrow.



Genoa Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa; Lapadula, Kouame. All. Prandelli. A disp: Maschetti, Jandrei, Gunter, Sanabria, Rolon, Pandev, Dalmonte, Pezzella, Pereira, Lakicevic, Schafer



Arbitro: Irrati di Pistoia



Primo Tempo

4' Tiro di Radovanovic alto



7' Gallo a Veloso per gioco scorretto



9' Annullato gol a Gosens per fuori gioco di Zapata



18' Gol di Zapata annullato per fuorigioco



25' Romero non al top stringe i denti



30' Colpo di testa di Veloso, è corner



33' Tiro di Ilicic, palla larga



34' Ammonito Palomino per gioco scorretto



43' Colpo di testa di Lapadula, palla a lato



45' Finisce il primo tempo



Secondo Tempo

Dentro Barrow, fuori Pasalic



1' Gol Atalanta Barrow sfrutta l'errore di Zukanovic e calcia. Radu tocca la palla che però si insacca



5' Fuori Lerager, dentro Pandev



6' Tiro di Lapadula, è corner



8' Gol Atalanta Castagne di piatto riceve da Djimsiti, Radu è battuto