Atalanta - Genoa 3-1. Non basta il gol di Veloso, grifone ko a Bergamo

Genova - Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. All. Gasperini. A disp: Rossi, Gollini, Palomino, Cornelius, Mancini, Petagna, Haas, Hateboer, Ilicic.



Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Migliore; Medeiros, Lapadula. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Cofie, Taarabt, Galabinov, El Yamiq, Rossi, Pandev, Rosi, Rigoni, Omeonga, Veloso.



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Primo Tempo

3' Cross di Toloi para Perin in presa alta



5' Cross di Castan e Gomez non interviene dopo l'errore di Biraschi



8' Tiro di Medeiros di sinistro, Berisha manda in corner



9' Giallo a Rossettini per gioco scorretto



11' Freuler calcia da pochi passi ma manda il pallone alto: il giocatore è stato sbilanciato al momento del tiro



16' Gol Atalanta Barrow da posizione defilata batte Perin



21' Barrow si libera di due uomini ma poi sbaglia l'assist a Gomez e l'azione sfuma



23' Gol AtalantaCucchiaio di Gomez per Cristante che batte Perin calciando di prima intenzione



25' Atalanta vicino al tris ma sia Barrow che Toloi non inquadrano la porta



30' L'Atalanta controlla, il Genoa non riesce a pungere



39' Destro di Cristante ribattuto da Zukanovic



40' Cross di Toloi, Biraschi anticipa Gosens pronto a colpire



42' Ammonito Castagne per fallo su Bertolacci



44' Tiro di Barrow, Perin manda in corner



45' Finisce il primo tempo con il Genoa sotto di ude gol a Bergamo



Secondo Tempo

Dentro Veloso e Pandev, fuori Bessa e Migliore



1' Pandev prova a imbeccare Lapadula ma il pallone è lungo e finisce sul fondo



8' Ballardini effettua l'ultimo cambio: dentro Rossi, fuori Medeiros



10' Sinistro di Pandev, è corner



14' Lapadula cerca Pandev ma il passaggio è troppo corto e Caldara libera l'area



16' Fuori Barrow, dentro Ilicic



18' Tiro di Lapadula, palla di poco alta



21' Tiro di Ilicic, Peri respinge con i pugni



26' Giallo a Freuler per fallo su Hiljemark



29' Gol Atalanta Ilicic riceve da Hateboer e con un tiro a giro infila il pallone sul secondo palo



33' Gomez tenta il quarto gol con uno scavetto ma la palla finisce fuori



36' Gol del Genoa Veloso batte Berisha su punizione



37' Pandev di testa, palla fuori



38' Cross dalla destra di Hiljemark, Rossi al volo e palla sul fondo



43' Gomito di Caldara: Fabbri èrima dà il rigore poi lo toglie con il Var ritenendo il tocco involontario



48' Finisce qua, il Genoa perde 3-1 contro l'Atalanta