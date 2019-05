Atalanta - Genoa, Prandelli: «Guai a perdere la fiducia, serve rialzarci»

Il mister rossoblu commenta un ko che fa male dopo un buon primo tempo dei suoi

Genova - «I gol subiti ci hanno tagliato le gambe, dispiace perché la squadra nel primo tempo aveva tenuto testa all’avversario. Nel finale è arrivato il gol di Pandev ma i punti non sono arrivati»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della sconfitta contro l’Atalanta.



Partite - Il mister rossoblu si è proiettato sulla sfida contro il Cagliari: «Alla ripresa degli allenamenti sarà fondamentale lavorare sull’aspetto nervoso e trovare le energie per conquistare quei punti necessari alla salvezza. Peccato per la squalifica di Romero, il giallo mi è sembrato eccessivo. Detto ciò chi scenderà in campo farà sicuramente la sua parte».



Gol - Tante occasioni create ma poca cattiveria sotto porta. Così Prandelli: « Creiamo opportunità ma facciamo fatica a buttarla dentro, anche se le cose sono migliorate in diversi aspetti nell’ultimo mese, dobbiamo essere più tranquilli e non essere tropo frettolosi».