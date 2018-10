Atalanta-Sampdoria 0-1, Samp soffre e passa con un gol di Tonelli

Genova - ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Castagne, de Roon, Freuler, Pasalic, Hateboer, Zapata, Gomez



SAMPDORIA: Audero, Murru, Andersen, Tonelli, Bereszynski, Ekdal, Praet, Linetty, Caprari, Quagliarella, Defrel



Arbitro: Irrati



SECONDO TEMPO



94' Triplice fischio. Sampdoria corsara a Bergamo, una vittoria sofferta



93' Toloi di testa dagli sviiluppi di un calcio d'angolo manda alto il pallone



91' Cartellino giallo per Berezsynski



90' Il quarto uomo segna 4 minuti di recupero



89' Ammonizione anche per Ilicic



86' Ultimo cambio per Giampaolo. Esce Defrel per fare posto a Kownacki



84' Barreto rileva Linetty nella mediana blucerchiata



78' Linetty ammonito per condotta antisportiva



77' GOL di Lorenzo Tonelli che colpisce di testa dal corner di Ramirez. 1-0 Samp



66' Esce un ottimo Zapata per Barrow



63' Gollini respinge una pericolosa conclusione di Ramirez da fuori



60' Cambio trequartista per la Samp. Fuori Caprari dentro Ramirez



58' Grande occasione per Castagne che fallisce da pochi passi



57' Gasperini inserisce Ilicic al posto di Pasalic



51' Giallo anche per Praet, intervento giudicato troppo duro da Irrati



47' Cartellino giallo per De Roon che scalcia Linetty da dietro



46' inizia il secondo tempo con gli stessi 22 giocatori del primo



PRIMO TEMPO

46' Dopo un minuto di recupero si conclude il primo tempo



43' dal corner di Gomez Mancini colpisce libero di testa. Il pallone sorvola la traversa



42' Audero respinge con la gamba destra la conclusione di Toloi da pochi passi



35' Azione personale di Defrel, inarrestabile, ma conclude fuori di poco



31' Andersen punito da Irrati con un cartellino giallo per un fallo di ostruzione su Zapata



28' Occasione Atalanta. Zapata conclude di testa e coglie il palo



25' Quagliarella controlla un cross in area piccola, la sua conclusione successiva termina fuori



24'Primo cambio per l'Atalanta. Fuori Masiello infortunato, dentro Mancini



22' Hateboer conclude dopo un cross di Freuler e il pallone sfiora la traversa



20' Andersen colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gollini devia fuori



17' Ci riprova Zapata di testa. Audero para in presa alta



15' Mario Pasalic tira dal limite. Il pallone sfiora il palo



13' Zapata pericoloso. Conclude verso la porta, ma il diagonale esce di poco a lato



4' Audero esce dalla sua area per anticipare Zapata sulla trequarti