Audero: «Bravi a non disunirci. Il rigore? Errore di comunicazione»

Il portiere della Sampdoria ha salvato i suoi dalla capitolazione nel derby della Lanterna

Genova - «Contava fare risultato e ci siamo riusciti anche se abbiamo creato poche occasioni per vincere. Il rigore? Non mi sono capito con i compagni e Piatek ne ha approfittato»: lo ha annunciato il portiere della Sampdoria Emil Audero uno dei migliori in campo al termine del derby della Lanterna terminato sull’1-1.



Avversario - L’estremo difensore blucerchiato ha poi parlato degli avversari: «Abbiamo affrontato una squadra tosta che non ci ha lasciato spazi ma siamo stati bravi a non mollare nei momenti difficili. La parata più difficile? Delle tre sicuramente quella su Kouamè».