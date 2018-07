Audero «In porta ci sono finito perché tra amici mancava sempre un portiere»

Il portiere della Samp si presenta, gli inizi e il suo idolo

Genova - Emil Audero ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro e si è allenato domenica - giorno di riposo della squadra, insieme al preparatore dei portieri Turci. Intervistato da Repubblica ha parlato della sua storia «Inizialmente facevo l’esterno, correvo su e giù per la fascia. In porta ci sono finito un po’ per caso, perché tra amici mancava sempre un portiere e così una volta ci ho provato io».

E dei propri modelli: «Per me Buffon è tutto: modello, punto di riferimento, esempio. Allenarsi insieme era come vivere un sogno al giorno. Un’emozione continua. Parliamo del miglior portiere di sempre: Gigi è il top. Se devo scegliere un aspetto, il piazzamento sui tiri. Mi piacerebbe avere anche il suo carisma, la sua umanità».