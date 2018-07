Audero «Non posso che essere felice: sono arrivato in una società storica e importante»

Il nuovo portiere della Samp si presenta ai tifosi

Genova - Emil Audero è il nuovo numero uno blucerchiato, è stato acquistato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto ed è uno dei prospetti più interessanti dell'under 21 italiana.

Il sito della Samp ha diffuso una su intervista in cui racconta la sua storia: «Ho vissuto soltanto il mio primo anno di vita in Indonesia, poi ci siamo trasferiti a Torino dove ho svolto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus e nelle nazionali azzurre».

Il modello cui si ispira: «Sono cresciuto con Buffon a poche centinaia di metri e lui è sicuramente un modello da seguire. Personalmente mi considero un portiere lineare, tranquillo, non folkloristico».

Sul suo prossimo futuro a Genova: «Arrivo in un club che ha una grande tradizione di numeri uno: questo sarà uno stimolo in più a far bene e a rimanere qui a lungo»