Ballardini: «Dobbiamo migliorare in trasferta, troppi gol subiti»

Genova - «Ci siamo rinforzati ma in campo non abbiamo ancora dimostrato il nostro valore. Siamo a sei punti frutto di due vittorie e due sconfitte ma, se in casa siamo stati ordinati, in trasferta dobbiamo migliorare per evitare brutte figuracce»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della gara casalinga contro il Chievo in programma domani sera al Ferraris.



Disponibilità - Il mister rossoblu ha poi parlato delle condizioni fisiche del gruppo: «Al termine della rifinitura farò le mie opportune valutazioni anche per le tante partite in pochi giorni ma in difesa non ci sarà un cambio di modulo».