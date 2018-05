Ballardini: «Felice del rinnovo ma adesso testa alla Fiorentina»

Il mister del Genoa ha confermato la possibilità di schierare Rossi dal primo minuto

Genova - «Siamo tutti contenti del rinnovo di contratto. Tutti noi vogliamo costruire una squadra forte, competitiva e che faccia meglio di quest’anno»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della gara casalinga contro la Fiorentina in programma domani alle 15.



Formazione - Domani mancheranno Izzo, Laxalt, Rigoni, Pereira e Migliore ma potrebbe esserci spazio in attacco per Rossi. Così il tecnico rossoblu: «Giuseppe sta bene e domani avrà la possibilità di valutare il suo percorso di crescita».



Avversario - Ballardini ha poi parlato della Fiorentina ancora in lotta per un posto in Europa League: «E’ in grande condizione ed ha una rosa di giocatori con motivazioni alte».





Convocati: 1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini, 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 El Yamiq, 19 Pandev, 20 Rosi, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Bessa, 38 Zima, 40 Omeonga, 44 Veloso, 45 Medeiros, 49 Rossi, 87 Zukanovic, 88 Hiljemark.